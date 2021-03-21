Son dakika haberi! Kütahya'da bir kıraathanede Kovid-19 kurallarını ihlal ederek oyun oynayan 15 kişiye para cezası uygulandı
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Son dakika haberi! Kütahya'da bir kıraathanede Kovid-19 kurallarını ihlal ederek oyun oynayan 15 kişiye para cezası uygulandı

21.03.2021 13:27 | Son Güncelleme: 21.03.2021 13:31
Son dakika haberi! Kütahya'da bir kıraathanede Kovid-19 kurallarını ihlal ederek oyun oynayan 15 kişiye para cezası uygulandı

Son dakika gündem haberine göre Kütahya'da, yeni tip koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek kıraathanede oyun oynayan 15 kişiye para ceza verildi.

Kütahya'da, yeni tip koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek kıraathanede oyun oynayan 15 kişiye para ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde kıraathanede oyun oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Söz konusu iş yerine giden ekipler, tedbirleri ihlal ettikleri gerekçesiyle oyun oynayan 15 kişi hakkında 47 bin 250 liralık ceza tutanağı hazırladı.

Ruhsatsız olduğu belirlenen kıraathane ise zabıta ekiplerince mühürlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin

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