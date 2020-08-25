Son dakika haberi | Kütahya'da bataklığa saplanan inek kurtarıldı
Son dakika haberi: Kütahya'da bataklığa saplanan inek, itfaiye ekibinin yoğun çalışmaları sonucu kurtarıldı.
25.08.2020 10:01 | Son Güncelleme: 25.08.2020 10:38
Kütahya'da bataklığa saplanan inek, itfaiye ekibinin yoğun çalışmaları sonucu kurtarıldı.
Perli Mahallesi'nde otlanması için meraya bırakılan bir inek, Selent Çayı civarındaki bataklığa saplandı.
Çabalarına rağmen hayvanı çıkaramayan sahibi, durumu itfaiyeye bildirdi.
İtfaiye ekibince yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu bataklıktan kurtarılan inek, suyla temizlenerek sahibine teslim edildi.
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Kaynak: AA