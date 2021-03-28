Son dakika haberleri | Ambalaj fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haberleri | Ambalaj fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Ajansı / Muharrem Cin - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Kütahya'da ambalaj fabrikasında çıkan yangında hasar oluştu.

Kütahya'da ambalaj fabrikasında çıkan yangında hasar oluştu.

Bölcek Mahallesi yakınlarındaki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi ile ambulans sevk edildi.

Kütahya Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 3 saatte söndürülen yangında, hasar meydana geldi.

Son dakika haberleri | Ambalaj fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri | Ambalaj fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri | Ambalaj fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri | Ambalaj fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin

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