Son dakika haberi! Kütahya'da 653 kamu yatırımı projesi devam ediyor
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Son dakika haberi! Kütahya'da 653 kamu yatırımı projesi devam ediyor

Son dakika haberi! Kütahya'da 653 kamu yatırımı projesi devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberi... Kütahya'da, 2021 yılı 3. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Ali Çelik başkanlığında, Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kütahya'da, 2021 yılı 3. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Ali Çelik başkanlığında, Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıya; Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. Atilla Batur, Vali Yardımcısı Aydın Börü, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, bölge ve il müdürleri katıldı.

İl Yatırım Takip Sistemi (İLYAS) verilerine göre 2021 yılı yatırım programında il genelinde 653 kamu yatırım projesi yer aldığını kaydeden Vali Ali Çelik, "2021 yılında uygulanan projeler için toplam 1 milyar 347 milyon TL'lik yatırım öngörülmüş ve 2021/1. dönemde 135, milyon TL, 2021/2. Dönemde 308 milyon TL olmak üzere toplam 443,4 milyon TL harcama yapılmıştır. Nakdi gerçekleşme oranı yüzde 33'e tekabül etmektedir. Projelerden 141'i tamamlanmış, 622'si ihale aşamasında, 302'si devam etmekte, 148 adedine ise başlanmamıştır" dedi.

Bölge ve il müdürlerinin yatırımlar hakkında sunum eşliğinde bilgiler verdiği toplantı soru ve görüşlerin alınmasının ardından sona erdi. - KÜTAHYA

Son dakika haberi! Kütahya'da 653 kamu yatırımı projesi devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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