Son dakika haberi! Kütahya'da 4 bin 100 adet içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi
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Son dakika haberi! Kütahya'da 4 bin 100 adet içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi! Kütahya'da 4 bin 100 adet içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi

Edinilen son dakika haberine göre Kütahya'da polis tarafından bir iş yerinde yapılan aramada, 4 bin 100 adet içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi.

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Kütahya'da polis tarafından bir iş yerinde yapılan aramada, 4 bin 100 adet içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezi 30 Ağustos Mahallesi Şeyh Bekir Efendi Sokak üzerinde faaliyette bulunan işyerinde yapılan aramada, 4 bin 100 adet içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli Z.A. hakkında yasal işlem yapıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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