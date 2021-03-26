Son dakika haberi! Kütahya'da 4 bin 100 adet içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi

Edinilen son dakika haberine göre Kütahya'da polis tarafından bir iş yerinde yapılan aramada, 4 bin 100 adet içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi.