Son dakika haberi! Kuşadasıspor transferde hızlı
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Son dakika haberi! Kuşadasıspor transferde hızlı

Son dakika haberi! Kuşadasıspor transferde hızlı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika haberler: Bölgesel Amatör Lig'den 20 yıl sonra TFF 3'üncü Lig'e çıkan Kuşadasıspor, transfere hızlı başladı.

Bölgesel Amatör Lig'den 20 yıl sonra TFF 3'üncü Lig'e çıkan Kuşadasıspor, transfere hızlı başladı.

Siyah-beyazlı ekip iç ve dış transferde 10 isimle birden sözleşme imzaladı. Kuşadası, dış transferde Ceyhanspor'dan merkez orta saha Murat Çaydemir, Ergene Velimeşespor'dan ön libero Semih Kahraman, Alanyaspor'dan sağ bek Sıddık Çelik, Belediye Kütahyaspor'dan ofansif orta saha Mustafa Demirel, Çiğli Belediyespor'dan kaleci Bartu Kaya, Gümüşhanespor'dan sol kanat Okan Uğurlu, Aydın Yıldızspor'dan sağ kanat Emre Akbulut'la sözleşme imzalarken, iç transferde Yakal Taylan, Galip Öztürk ve Ahmet Turak'ı profesyonelliğe geçirdi. 


Son dakika haberi! Kuşadasıspor transferde hızlı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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