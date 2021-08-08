Kuşadası'ndaki yangında metruk bina küle döndü
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Kuşadası'ndaki yangında metruk bina küle döndü

İhlas Haber Ajansı / Ekrem Keser - Haberler | Yerel

Kuşadası'ndaki yangında metruk bina küle döndü Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çıkan yangında metruk bina tamamen yanarak kül oldu.

Kuşadası'ndaki yangında metruk bina küle döndü

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çıkan yangında metruk bina tamamen yanarak kül oldu.

Yangın, Alacamescit Mahallesi Zafer Sokak üzerinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir ikametten dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. 1 saat süren çalışma sonrası alevler söndürülürken metruk bina tamamen yandı. Soğutma çalışmalarının ardından binayı kontrol eden ekipler can kaybının yaşanmadığını bildirdi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kuşadası'ndaki yangında metruk bina küle döndü
Kuşadası'ndaki yangında metruk bina küle döndü
Kuşadası'ndaki yangında metruk bina küle döndü
Kuşadası'ndaki yangında metruk bina küle döndü
Kuşadası'ndaki yangında metruk bina küle döndü
Kuşadası'ndaki yangında metruk bina küle döndü
Kuşadası'ndaki yangında metruk bina küle döndü
Kuşadası'ndaki yangında metruk bina küle döndü
Kuşadası'ndaki yangında metruk bina küle döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekrem Keser

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