Son dakika haberi | Kuşadası'nda Thodex operasyonu: 1 gözaltı
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Son dakika haberi | Kuşadası'nda Thodex operasyonu: 1 gözaltı

İhlas Haber Ajansı / Ekrem Keser - Haberler | Yerel

Son dakika haberi: Kuşadası'nda Thodex operasyonu: 1 gözaltı Faruk Fatih Özer'in yengesi Kuşadası'nda yakalandı Türkiye'nin gündemine düşen Thodex firmasının firari CEO'su Faruk Fatih Özer'in yengesi Zuhal Özer Kuşadası'nda yapılan operasyonla yakalandı.

Kuşadası'nda Thodex operasyonu: 1 gözaltı

Faruk Fatih Özer'in yengesi Kuşadası'nda yakalandı

AYDIN - Türkiye'nin gündemine düşen Thodex firmasının firari CEO'su Faruk Fatih Özer'in yengesi Zuhal Özer Kuşadası'nda yapılan operasyonla yakalandı. Şüpheli adli makamlara sevk edildi.

Kripto para şirketi Thodex'e yönelik, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma hız kesmeden devam ediyor. Aydın Siber Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, Aydın İstihbarat Şube Amirliği ve Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen ortak operasyonda, şirketin firari CEO'su Faruk Fatih Özer'in ağabeyi olan Güven Özer'in eşi Zuhal Özer yapılan operasyonla Kuşadası'nda kıskıvrak yakalandı.

Güven Özer geçtiğimiz günlerde yapılan operasyonla yakalanmış çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında hakkında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçlarından Türkiye geneli aranan Zuhal Özer, Kuşadası Güzelçamlı Mahallesi'nde yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı. Özer, alınan ilk ifadesinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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Son dakika haberi | Kuşadası'nda Thodex operasyonu: 1 gözaltı
Son dakika haberi | Kuşadası'nda Thodex operasyonu: 1 gözaltı
Son dakika haberi | Kuşadası'nda Thodex operasyonu: 1 gözaltı
Son dakika haberi | Kuşadası'nda Thodex operasyonu: 1 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekrem Keser

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