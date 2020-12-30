Son Dakika | Kuşadası'nda sahte içki operasyonunda 3 kişi yakalandı
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Son Dakika | Kuşadası'nda sahte içki operasyonunda 3 kişi yakalandı

30.12.2020 14:43 | Son Güncelleme: 30.12.2020 14:56
Son Dakika | Kuşadası'nda sahte içki operasyonunda 3 kişi yakalandı

Son dakika gündem haberi: Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 3 kişi yakalandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 3 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yılbaşı öncesi sahte ve kaçak alkol satışına yönelik olarak çalışmalar kapsamında, önceden belirnen 3 adrese operasyon gerçekleştirdi.

Belirtilen adreslerde 14 şişe sahte rakı, 5 litre sahte rakı, 12 litre sahte votka, 3 litre sahte viski, 25 litre etil alkol ile içki yapımında kullanılan aromalar ele geçirildi.

Yakalanan N.Ç, H.Ç. ve M.D.A. hakkında işlem başlatıldı.

Son Dakika | Kuşadası'nda sahte içki operasyonunda 3 kişi yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun

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