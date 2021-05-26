Son dakika haberi | Kuşadası'nda ölü yunus kıyıya vurdu
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Son dakika haberi | Kuşadası'nda ölü yunus kıyıya vurdu

Son dakika haberi | Kuşadası'nda ölü yunus kıyıya vurdu
Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Aydın'ın Kuşadası ilçesinde telef olan yunus kıyıya vurdu.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde telef olan yunus kıyıya vurdu.

Ete Sitesi sahilinde yunus görenler, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneğine ihbarda bulundu.

Bölgeye gelen Dernek Başkanı Bahattin Sürücü, tırtak (Delphinus delphis) türü olan yunusun hayatını kaybettiğini belirledi.

Doku örnekleri alınan yunusun ölüm nedeninin araştırılacağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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