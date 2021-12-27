KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Kuşadası'nda 1 işçinin ölümüyle sonuçlanan göçük olayında 3 kişi tutuklandı

AYDIN Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, bir sitede çalışan Ferhat Doğan'ın kanalizasyon borusu döşemek için girdiği çukurda toprak kayması sonucu göçük altında kalıp hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Değirmendere Mahallesi'nde bulunan bir sitede işçi olarak çalışan 25 yaşındaki Ferhat Doğan 25 Aralık Cumartesi günü saat 18.00 sıralarında kanalizasyon borusu döşemek için yaklaşık 8 metre derinliğindeki çukura girdi. Doğan, iddiaya göre ASKİ'den izin alınmadan yapılan çalışma sırasında toprağın kayması sonucu göçük altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD, UMKE, Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından başlatılan çalışmada, yaklaşık 4 saat süren çalışma sonrasında Doğan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Savcılığın olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında, kepçe operatörü Ş.İ., hafriyat sahibi K.A. ve müteahhit F.S. gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak Söke Cezaevine gönderildi.