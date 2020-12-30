Son dakika haberi | Kuşadası Belediyesi'nden salgın savaşçılarına yeni yıl hediyesi
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Son dakika haberi | Kuşadası Belediyesi'nden salgın savaşçılarına yeni yıl hediyesi

30.12.2020 14:45 | Son Güncelleme: 30.12.2020 14:50
Son dakika haberi | Kuşadası Belediyesi'nden salgın savaşçılarına yeni yıl hediyesi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kuşadası Belediyesi, pandemi süreci boyunca büyük bir özveriyle çalışan sağlık personelinin yeni yılını kutladı.

Kuşadası Belediyesi, pandemi süreci boyunca büyük bir özveriyle çalışan sağlık personelinin yeni yılını kutladı. Belediye Başkan Vekili Tibet Özer, kentteki sağlık kuruluşlarını ziyaret ederek yeni yıl hediyesi verdi. Sağlık çalışanlarının pandemi sürecinin kahramanları olduğunu belirten Başkan Vekili Tibet Özer "Bizleri yaşatmak için ailelerinden, sevdiklerinden ayrı kalan pandemi savaşçılarının yeni yılı kutlu olsun" dedi.

Kuşadası Belediyesi yeni yıla girerken kentteki sağlık çalışanlarını unutmadı. Belediye Başkan Vekili Tibet Özer, Kuşadası'nda bulunan sağlık kuruluşlarını ziyaret ederek çalışanların yeni yılını kutladı. Başkan Vekili Tibet Özer, korona virüs pandemisi ile mücadelenin kahramanları olan sağlık çalışanlarına içerisinde dijital-akıllı masaüstü saat ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in yeni yıl kutlamasının yer aldığı hediye paketlerini vererek emekleri ve fedakarlıkları için teşekkür etti.

Sağlık çalışanlarının halk sağlığını korumak için büyük bir özveriyle çalıştıklarına dikkat çeken Belediye Başkan Vekili Tibet Özer, "Bazı meslekler ve alanlar vardır ki kendi yaşamlarını geri plana atarak başkaları için yaşamayı gerektirir. Sağlık da bu alanların başında gelmektedir. Pandemi sürecinde bunu bir kez daha anladık. Doktoruyla, hemşiresiyle, hasta bakıcısıyla tüm sağlık çalışanları yaklaşık 10 aydır tüm dünyada olduğu gibi kentimizde de korona virüse karşı büyük bir mücadele veriyorlar. Kendilerine sonsuz minnet duyuyoruz. Haklarını ödememiz mümkün değil. Bizleri yaşatmak için ailelerinden, sevdiklerinden ayrı kalan pandemi savaşçılarının yeni yılı kutlu olsun" diye konuştu. - AYDIN

Son dakika haberi | Kuşadası Belediyesi'nden salgın savaşçılarına yeni yıl hediyesi
Son dakika haberi | Kuşadası Belediyesi'nden salgın savaşçılarına yeni yıl hediyesi
Son dakika haberi | Kuşadası Belediyesi'nden salgın savaşçılarına yeni yıl hediyesi
Son dakika haberi | Kuşadası Belediyesi'nden salgın savaşçılarına yeni yıl hediyesi
Son dakika haberi | Kuşadası Belediyesi'nden salgın savaşçılarına yeni yıl hediyesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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