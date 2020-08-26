Son dakika haberi: Kuş: "İlçelerimiz için yepyeni bir yatırım sayfası açıldı" Son dakika ekonomi haberine göre Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, iş dünyası olarak teşvik sisteminin ilçe bazlı uygulanmasının yıllardır bekledikleri bir karar olduğunu belirterek, "Yapılan yeni düzenleme ile Bursa'da Harmancık, Keles ve Büyükorhan için yepyeni bir yatırım...

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, iş dünyası olarak teşvik sisteminin ilçe bazlı uygulanmasının yıllardır bekledikleri bir karar olduğunu belirterek, "Yapılan yeni düzenleme ile Bursa'da Harmancık, Keles ve Büyükorhan için yepyeni bir yatırım sayfası açılmış oldu" dedi.

BTSO Ağustos Ayı Meclis Toplantısı video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur'un başkanlığında yapılan toplantıda konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, dünyada söz sahibi bir ülke olmanın temel koşulunun güçlü bir ekonomi olduğunu söyledi. Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi kapsamında ekonomik bağımsızlığı için önemli adımlar attığını anlatan İsmail Kuş, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milli kaynaklarla Karadeniz'de tarihimizin en yüksek doğalgaz rezervinin keşfedildiği müjdesini aldık. ilk etapta 320 milyar metreküp olarak tespit edilen doğal gaz keşfi ülkemizin yeni bir atılım sürecine ve yüksek hedeflere ulaşmasına imkan sağlayacaktır. Enerji sektöründe dengeleri ülkemiz lehine değiştirecek olan bu öncü keşif, ülke sanayimiz ve milyonlarca kullanıcı için maliyetlerin düşmesi ve daha rekabetçi bir üretim anlayışını da müjdelemektedir" dedi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın liderlik ettiği sanayide vasıflı dönüşüm hamlesi ile Bursa'nın vizyonuyla ülke hedeflerinin bütünleştiğini kaydeden Başkan Yardımcısı Kuş, "TEKNOSAB, BUTEKOM, Model Fabrika, GUHEM ve KOBİ OSB gibi dev projeleri sadece bugünü değil gelecek 100 yılı şekillendirecek yatırımlar olarak kent ve ülke ekonomisine kazandırıyoruz. Ayrıca milli bağımsızlığın tesisinde ihtiyaç duyduğumuz yerli ve milli kalkınma hamlesinde Bursalı firmalarımızın ağırlığının her geçen yıl daha da arttığını görmek bizler için büyük bir gurur vesilesi." diye konuştu.

'Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar' ile ilçe bazlı teşvik sisteminin önünün açılmış olmasına da işaret eden Kuş, "Gücümüzü ve potansiyelimizi destekleyecek mekanizmaların harekete geçirilmesi büyük önem taşıyor. İş dünyası olarak altını çizdiğimiz konuların başında teşvik sisteminin bölgesel olarak uygulanması yerine ilçe ve sektörel bazlı uygulanması geliyordu. Yeni düzenlemeyle Bursa'da da Harmancık, Keles ve Büyükorhan için yepyeni bir yatırım sayfası açılmış oldu. Bu düzenlemenin ilçelerimize, Bursa'mıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA