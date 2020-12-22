Son dakika haberi... Kuruyan Meke Gölü yağmur bekliyor
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Son dakika haberi... Kuruyan Meke Gölü yağmur bekliyor

22.12.2020 12:37 | Son Güncelleme: 22.12.2020 12:40
Son dakika haberi... Kuruyan Meke Gölü yağmur bekliyor

Son dakika haberleri: Dünyanın nazar boncuğu olarak adlandıran Meke Gölü, yağmur bekliyor.

Dünyanın nazar boncuğu olarak adlandıran Meke Gölü, yağmur bekliyor.

Yeraltı suları ile beslenen Meke Gölü, kış mevsiminde aldığı yağmur ve kar yağışı ile birlikte bir nebze suya kavuşuyordu. Ancak beklenilen yağmurların yağmaması gölü adeta çöle döndürdü.

Yıllardır süren kuraklık ve bilinçsiz tarımsal sulama sonucu yeraltı su seviyesinin sürekli düşmesi nedeniyle göl yıllar önce kurumuştu.

Gölün kuruması ve yağışların olmaması sebebi ile göldeki kirlilik de su yüzüne çıktı. Gölde çok sayıda şişe, araç lastiği ve ayakkabı göze çarpıyor. Ziyaretçilerin, bir zamanlar su dolu olan gölde araçları ile gezmesi gölün doğal görüntüsünü de bozuyor.

TEMA Vakfı Karapınar Gönüllü sorumlusu Musa Ceyhan, Gölün doğal sit alanı ve tabiat anıtı olduğunu belirtti.

Meke Gölü'nün yağmur beklediğini ifade eden Ceyhan, "Bir zamanlar bu gölde 100 çeşit kuş türü vardı. Ancak göl kuruduğu için bu kuşlar gölü terk etti. Kuraklık, küresele ısınma ve çok su isteyen bitkilerin ekimi gölü bu hale getirdi. Gölün bu durumundan üzüntü duyuyoruz. Yağmur ve kar maalesef yok. Masmavi suyu vardı, insanlar yüzerdi. Yerli ve yabancı turistler gelirdi, şimdi hiç birisi gelmiyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz

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