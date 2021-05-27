Son dakika haberi: Kuruyan çaydaki balıklara itfaiyeden 'can' suyu

Son dakika haberler: KARGAPAZARI Dağları'ndan doğan ve Erzurum'un Oltu ilçesinden geçerek, Çoruh Nehri'ne karışan Oltu Çayı sıcaklık ve yağışların az olması nedeniyle kuruyunca Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, balıklar için su takviyesi yaptı.

KARGAPAZARI Dağları'ndan doğan ve Erzurum'un Oltu ilçesinden geçerek, Çoruh Nehri'ne karışan Oltu Çayı sıcaklık ve yağışların az olması nedeniyle kuruyunca Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, balıklar için su takviyesi yaptı.

Oltu ilçesini ikiye ayıran Oltu Çayı için son yılların en kurak dönemi yaşanıyor. Bölge kışın ve ilkbaharda yeterli yağışı almadığı için suyun azaldığı çay, mayıs ayında ise kurudu. Bahar aylarında debisi 4-5 kat artan ve sık sık taşkınların meydana geldiği Oltu Çayı'nın kurumasıyla balıkların yaşam alanı da kalmadı. Suların çekilmesiyle balıkların öldüğünü, az sayıda kalanların da kıyıya vurmaya başladığını fark eden bölge halkı, yetkililere bildirdi. Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, çayın geçtiği dere yatağına itfaiye araçları ile 12 ton su döktü.

Bölge sakinlerinden Mehmet Ulvi Öztaş, balık ölümlerini engellemek için su takviyesi yapıldığını belirterek, "Her canlının yaşama hakkı vardır. Yıllar sonra ilçemizin ortasından geçen Oltu Çayı'nın bu mevsimde kuruduğuna şahit olduk. Çay özellikle bu aylarda yatağına sıkmaz taşardı. Kuruyunca içinde yaşayan balıklar gibi birçok canlı zor anlar yaşıyordu. Onlara nefes olmak için çayın içine tankerlerle su taşıyan itfaiye ekiplerine çok teşekkür ediyoruz. Bu sene iklim kurak geçti. Yağış azalınca sıcak havanın etkisiyle buharlaşma fazla olunca dereler kurumaya başladı. Yağmur yağmazsa bir süre sonra sudaki balıklar gibi insanlar da çaresiz kalabilir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Aydın