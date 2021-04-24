Kurum: "Hedefimiz İstanbul'da acil öncelikli olan 300 bin konutun dönüşümünü hızlı bir şekilde sağlamaktır"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kurum: "Hedefimiz İstanbul'da acil öncelikli olan 300 bin konutun dönüşümünü hızlı bir şekilde sağlamaktır"

Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç - Haberler | Güncel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Küplüce kentsel dönüşüm alanında basın mensuplarına açıklaması İSTANBUL - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Üsküdar Küplüce kentsel dönüşüm alanında açıklamalarda bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Küplüce kentsel dönüşüm alanında basın mensuplarına açıklaması İSTANBUL - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Üsküdar Küplüce kentsel dönüşüm alanında açıklamalarda bulundu. (2)

Kurum: 'Hedefimiz İstanbul'da acil öncelikli olan 300 bin konutun dönüşümünü hızlı bir şekilde sağlamaktır'
Kurum: 'Hedefimiz İstanbul'da acil öncelikli olan 300 bin konutun dönüşümünü hızlı bir şekilde sağlamaktır'
Kurum: 'Hedefimiz İstanbul'da acil öncelikli olan 300 bin konutun dönüşümünü hızlı bir şekilde sağlamaktır'
Kurum: 'Hedefimiz İstanbul'da acil öncelikli olan 300 bin konutun dönüşümünü hızlı bir şekilde sağlamaktır'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç

Banka kasası kiralayıp, diğer kasaları soymaya çalıştı
Banka kasası kiralayıp, diğer kasaları soymaya çalıştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Kaan Yıldırım Seren Serengil
Spor Cenk Tosun Ünal Karaman Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kurum: "Hedefimiz İstanbul'da acil öncelikli olan 300 bin konutun dönüşümünü hızlı bir şekilde sağlamaktır" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.4.2021 19:59:14. #1.14#

title