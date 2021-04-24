Kurum: "Hedefimiz İstanbul'da acil öncelikli olan 300 bin konutun dönüşümünü hızlı bir şekilde sağlamaktır"
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Küplüce kentsel dönüşüm alanında basın mensuplarına açıklaması İSTANBUL - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Üsküdar Küplüce kentsel dönüşüm alanında açıklamalarda bulundu.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Küplüce kentsel dönüşüm alanında basın mensuplarına açıklaması İSTANBUL - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Üsküdar Küplüce kentsel dönüşüm alanında açıklamalarda bulundu. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç