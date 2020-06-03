Son dakika haberi | Kurum: "Gönül belediyeciliği lafla olmuyor"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi | Kurum: "Gönül belediyeciliği lafla olmuyor"

Gelen son dakika haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Malatya'daki depremzedeler için yapılacak konutlarla ilgili, "Vatandaşlarımızın barınma ihtiyacını karşılamak adına çalışmalarımızı süratli şekilde yapmaya gayret gösteriyoruz.

03.06.2020 14:39 | Son Güncelleme: 03.06.2020 14:44

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Malatya'daki depremzedeler için yapılacak konutlarla ilgili, "Vatandaşlarımızın barınma ihtiyacını karşılamak adına çalışmalarımızı süratli şekilde yapmaya gayret gösteriyoruz. Onlara söz verdiğimiz gibi en geç bir yıl içerisinde de bu konutların teslimini yapacağız." dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan 106 araçtan 47'sinin hizmete başlaması dolayısıyla belediye binası önünde tanıtım töreni düzenlendi.

Törene video konferans yöntemiyle katılan Bakan Kurum, Malatya için çok mutlu bir gün olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gönüller yapmaya geldiklerini belirten Kurum, "Gönül belediyeciliği nedir, vatandaşlarımıza en iyi hizmeti nasıl yapabiliriz, bu anlayışla gece gündüz çalışmaya geldik." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uygun şekilde valiler, milletvekilleri, belediye başkanları, kaymakamlar ve tüm çalışanların hep birlikte çalıştığını anlatan Kurum, şöyle devam etti:

"24 Ocak'ta Elazığ Sivrice merkezli bir deprem yaşadık. Depremden sonra hemen hızlı bir şekilde hem Elazığ'da hem Malatya'da vatandaşımızın yanında olmak, onların ihtiyaçlarını gidermek adına ilgili tüm bakanlarımız seferber olmak suretiyle hizmet götürmeye çalıştı ve aynı hizmeti de yapmaya devam ediyoruz. Malatya'da 4 bin 244 konut inşası gerçekleştiriyoruz ve bunun yarısından fazlasını ihale ettik. Pütürge, Battalgazi, Doğanyol ve Kale ilçelerimizde 7 ayrı proje gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın barınma ihtiyacını karşılamak adına çalışmalarımızı süratli şekilde yapmaya gayret gösteriyoruz. Onlara söz verdiğimiz gibi en geç bir yıl içerisinde de bu konutların teslimini yapacağız."

Hem Büyükşehir Belediyesi hem de ilçe belediyeleriyle birçok proje yürüttüklerini dile getiren Kurum, "Kentsel dönüşümden millet bahçesine... Malatya'ya 600 milyon liralık atık suyu, yağmur suyu ve arıtma tesislerini içeren, çevre yolunu içeren projelerimizi yürütüyoruz. Bu çerçevede Sayın Cumhurbaşkanımızın yayımlamış olduğu manifesto çerçevesinde gönül belediyeciliği nasıl yapılır ve insanların kalbine, gönlüne nasıl girilir anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Kurum, Malatya Millet Bahçesi'ni yerinde incelediklerini anımsatarak kasım ayında burayı hizmete açacaklarını söyledi.

"Gönül belediyeciliği lafla olmuyor"

Bakanlık olarak Malatya'nın hizmetinde olduklarını vurgulayan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün yaklaşık 63 milyon 700 bin liralık bir araç alım ihalesini, İller Bankası ile Büyükşehir Belediyesinin birlikte yürüttüğü, bizim de destek olduğumuz 106 aracımızın 47'sini teslim aldık, geri kalan 59 aracımızı da süreç içerisinde teslimlerini etaplar halinde yapacağız. Araçlarımızın içerisinde greyder, ekskavatör, kazıyıcı, yükleyici, temizlik araçları var. Gönül belediyeciliği lafla olmuyor insanlara gidip yolunu yapacaksınız, insanların ihtiyacı olan suyu götüreceksiniz, asfaltını dökeceksiniz, temizliğini yapacaksınız ve onları düşündüğünü hissettireceksiniz. İşte biz bu amaçla daha çok hizmet verebilmek, vatandaşımızın gönlüne daha çok girebilmek ve şehirlerimizin, köylerimizin, Cumhurbaşkanımızın arkasında her zaman sağlam durmuş, vefa göstermiş Malatyalıya hizmet verebilmek amacıyla bu araçlarımızı kullanacağız. Bu anlamda hemşehrilerimize, kardeşlerimize hizmet vermekten onur, gurur duyuyoruz."

Diğer konuşmacılar

Malatya Valisi Aydın Baruş da 2020 yılının Malatya için zorlukla başladığını, depremin ardından yaşanan salgınla mücadelelerinin sürdüğünü söyledi.

Salgın nedeniyle hastanelerde yatan, evlerinde takip edilenlerin bulunduğunu anlatan Baruş, "Normalleşme sürecinde kurallara riayet edersek bu zorlu süreci de hep birlikte yaşar, günlük hayatımızı mutlu ve güzel bir şekilde sürdürebiliriz." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise bugün Malatya'da hizmet bayramı yaşadıklarını belirterek mevcut hizmet araçlarının çok eski olduğunu ve verim sağlamaktan daha çok masraf çıkardığını söyledi.

Konuşmaların ardından kurdele kesildi.

Son dakika haberi | Kurum: 'Gönül belediyeciliği lafla olmuyor'

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Bilim insanları koronavirüs salgınını 'yavaşlatan' asıl sebebi buldu Haber
Bilim insanları koronavirüs salgınını "yavaşlatan" asıl sebebi buldu
Polis, GBT'ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü Haber
Polis, GBT'ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdırıldı: Prenses Diana, elindeki 'tecavüz kasedi' sebebiyle öldürüldü Haber
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdırıldı: Prenses Diana, elindeki "tecavüz kasedi" sebebiyle...
Tüm ülke koronayla mücadele ederken Erzincan'da başka bir hastalık patlak verdi! 1 ayda 17 kişi hastanelik oldu Haber
Tüm ülke koronayla mücadele ederken Erzincan'da başka bir hastalık patlak verdi! 1 ayda 17 kişi hastanelik oldu
83 yaşındaki komşusunun evine tavan arasından girip cinsel saldırıda bulundu Haber
83 yaşındaki komşusunun evine tavan arasından girip cinsel saldırıda bulundu
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi Haber
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
Düğün ve taziyeler, Doğu ve Güneydoğu'da koronavirüs vakalarını artırdı
Düğün ve taziyeler, Doğu ve Güneydoğu'da koronavirüs vakalarını artırdı
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi
Son Dakika: İstanbul'da suç örgütleri için silah üreten imalathaneye baskın düzenlendi
Son Dakika: İstanbul'da suç örgütleri için silah üreten imalathaneye baskın düzenlendi
CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı, İmamoğlu'nu isim vermeden eleştirdi
CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı, İmamoğlu'nu isim vermeden eleştirdi
Survivor'a veda eden Aycan'ın Türkiye'ye dönünce Ali Koç'la görüşerek F.Bahçe'de görev alacağı iddia edildi
Survivor'a veda eden Aycan'ın Türkiye'ye dönünce Ali Koç'la görüşerek F.Bahçe'de görev alacağı iddia edildi
Galatasaray efsanesi Tugay Kerimoğlu: Fenerbahçe ile iki kez görüştüm
Galatasaray efsanesi Tugay Kerimoğlu: Fenerbahçe ile iki kez görüştüm
Beşiktaş'da hedef Manchester United'lı stoper Axel Tuanzebe
Beşiktaş'da hedef Manchester United'lı stoper Axel Tuanzebe
Sağlık Bakanı Koca'dan rehavet uyarısı: Vaka sayısının 1000'in altına düşmesiyle salgın sona ermedi
Sağlık Bakanı Koca'dan rehavet uyarısı: Vaka sayısının 1000'in altına düşmesiyle salgın sona ermedi
1 milyon TL'lik ödülle aranan Turuncu Liste'deki terörist öldürüldü
1 milyon TL'lik ödülle aranan Turuncu Liste'deki terörist öldürüldü
ABD'nin ardından ırkçılık karşıtı gösteriler Fransa'ya sıçradı
ABD'nin ardından ırkçılık karşıtı gösteriler Fransa'ya sıçradı
Beşiktaş, Altınordu'da oynayan Kerim Alıcı'yı transfer etmek istiyor
Beşiktaş, Altınordu'da oynayan Kerim Alıcı'yı transfer etmek istiyor
2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok Renault marka otomobil satıldı
2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok Renault marka otomobil satıldı
Güne düşüşle başlayan gram altın 371,9 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 371,9 liradan işlem görüyor
Eski muhtar, ava çıktığı arkadaşını domuz zannederek öldürdü
Eski muhtar, ava çıktığı arkadaşını domuz zannederek öldürdü
ABD'de eylemciler bombayla ATM'yi patlatıp paraları almaya çalıştı
ABD'de eylemciler bombayla ATM'yi patlatıp paraları almaya çalıştı
Annesiyle tartışan vatandaş, evin tüm kapılarını kitledi ve kendisini diri diri yaktı
Annesiyle tartışan vatandaş, evin tüm kapılarını kitledi ve kendisini diri diri yaktı
Sağlık Bakanı Koca, salgın sürecinde 'en güvenilir bilgi kaynağı' çıktı
Sağlık Bakanı Koca, salgın sürecinde "en güvenilir bilgi kaynağı" çıktı
Tüm dünyada salgın inişe geçmişken Brezilya'da bir günde 1.262 kişi hayatını kaybetti
Tüm dünyada salgın inişe geçmişken Brezilya'da bir günde 1.262 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'nin hamlelerinden rahatsız olan Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan küstah tehdit: Bizi hafife alanları ezmeye hazırız
Türkiye'nin hamlelerinden rahatsız olan Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan küstah tehdit: Bizi hafife alanları...
Son Dakika: Türkiye kendi uydusunu uzaya gönderen 10 ülke arasına girecek
Son Dakika: Türkiye kendi uydusunu uzaya gönderen 10 ülke arasına girecek
Haziran ayında 7 metre karla kaplı yolu açma çabası
Haziran ayında 7 metre karla kaplı yolu açma çabası
Seda Sayan, O Ses Türkiye'nin ardından Yemekteyiz'i de bıraktı
Seda Sayan, O Ses Türkiye'nin ardından Yemekteyiz'i de bıraktı
Beşiktaş'ın evi Vodafone Arena, dünyanın en ateşli 7. stadı seçildi
Beşiktaş'ın evi Vodafone Arena, dünyanın en ateşli 7. stadı seçildi
Oğlunu kurtarmak için sulama kanalına atlayan baba boğuldu
Oğlunu kurtarmak için sulama kanalına atlayan baba boğuldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Fatih Sultan Donald Trump Fahrettin Koca Hasan Polatkan
Magazin Murat Boz Beren Saat Kenan Doğulu Şahan Gökbakar
Spor Falcao Fatih Terim Rıza Çalımbay Mehmet Aurelio Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Rusya Kadın Haziran
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Kurum: "Gönül belediyeciliği lafla olmuyor" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.6.2020 14:45:01. #1.14#
title