Son dakika haberi | Kurum: "(Gediz havzasındaki çevre denetimleri) Bakanlığımız denetim faaliyetlerini 33 ayrı noktada...
Son dakika habere göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un incelemelerde bulunması Bakan Kurum'un açıklamaları KÜTAHYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gediz havzasındaki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.
05.07.2020 21:08 | Son Güncelleme: 05.07.2020 22:30
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un incelemelerde bulunması
Bakan Kurum'un açıklamaları
KÜTAHYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gediz havzasındaki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.
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Kaynak: AA