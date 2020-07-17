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Son dakika haberi: Kurulan-kapanan şirketler (2)

Son dakika haberleri... Türkiye'de haziran ayında 9 bin 719 şirket ve kooperatif kuruluşu gerçekleştirildi.

Son dakika haberi: Kurulan-kapanan şirketler (2)
17.07.2020 10:11 | Son Güncelleme: 17.07.2020 10:14

Türkiye'de haziran ayında 9 bin 719 şirket ve kooperatif kuruluşu gerçekleştirildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, haziran ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, haziranda bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 179,12, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 112,96, kooperatif sayısı yüzde 200 artış gösterdi.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 116,76, kooperatif sayısı yüzde 350, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 16,18 arttı.

Haziranda geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 109,34, kooperatif sayısı yüzde 115,79, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 194,61 artış kaydetti.

Bu dönemde kapanan şirket sayısında yüzde 55,09, gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 62,38 artış, kooperatif sayısında yüzde 53,85 azalış gerçekleşti.

Şirket ve kooperatiflerin üçte biri İstanbul'da kuruldu

Söz konusu ayda kurulan toplam 9 bin 719 şirket ve kooperatifin yüzde 85,21'ini limited şirket, yüzde 13,5'ini anonim şirket, yüzde 1,27'sini ise kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 36,22'si İstanbul'da, yüzde 9,14'ü Ankara'da, yüzde 5,47'si İzmir'de kuruldu. Haziranda tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 3 bin 555'i ticaret, 1558'i imalat ve 1155'i inşaat sektöründe yer aldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin 1258'i toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 807'si inşaat, 440'ı imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Haziranda kapanan şirket ve kooperatiflerden 361'inin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 151'inin inşaat, 128'inin imalat sektöründe olduğu kayıtlara geçti.

Bu dönemde kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 623'ünün toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 220'sinin inşaat, 204'ünün ulaştırma ve depolama sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

Haziranda 123 kooperatif kurulurken bunların 56'sı konut yapı, 24'ü işletme, 13'ü tarımsal kalkınma kooperatifi olarak iş başı yaptı.

Yabancı ortak sermayeli şirketler

Geçen ay kurulan 619 yabancı ortak sermayeli şirketten 389'u Türkiye, 47'si İran, 23'ü Suriye ortaklı olarak kuruldu.

İş başı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 48'inin anonim, 571'inin limited şirket statüsünde faaliyet gösterdiği görüldü.

(Bitti)

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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