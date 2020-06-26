Son dakika haberi | Kuru Kayısı Lisanslı Depo Tebliği'nde değişiklik Gelen son dakika haberine göre Kuru kayısıda lisanslı depo yatırımlarını kolaylaştırmak, ürünün emniyetli ve uygun koşullarda muhafaza edilmesini sağlamak amacıyla düzenlemeye gidildi.

Kuru kayısıda lisanslı depo yatırımlarını kolaylaştırmak, ürünün emniyetli ve uygun koşullarda muhafaza edilmesini sağlamak amacıyla düzenlemeye gidildi.

Ticaret Bakanlığının, Kuru Kayısı Lisanslı Depo Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kuru kayısılar, Bakanlıkça belirlenecek kalite kriterleri, sınıflandırma usul ve esaslarına göre değerlendirilerek lisanslı depolarda saklanabilecek.

Kuru kayısının lisanslı depolarda muhafaza edilmesiyle üreticiler, mahsulleri için sağlıklı ve güvenli depo imkanına kavuşacak. Kuru kayısı için elektronik ürün senedi çıkarılabilecek ve bunlar üzerinden Türkiye Ürün İhtisas Borsasında ticaret yapılabilecek.

Elektronik ürün senetlerinin rehniyle kayısı üreticileri faizsiz kredi imkanına da sahip olacak. Kayısı üreticileri ve tüccarları, lisanslı depo kira desteğinden faydalanarak depolama maliyetlerini minimize edebilecek.

Kaynak: AA