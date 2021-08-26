Son dakika haberi: Kurstaki çocuk kolonya ve çakmaklı oyunda yanarak yaralandı
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Son dakika haberi: Kurstaki çocuk kolonya ve çakmaklı oyunda yanarak yaralandı

Son dakika haberi: Kurstaki çocuk kolonya ve çakmaklı oyunda yanarak yaralandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... BURSA'nın Kestel ilçesinde bir Kuran kursunda yatılı kalan 10 yaşındaki Y.K., 2 arkadaşı ile üzerlerine kolonya döküp çakmakla oynarken yanarak yaralandı.

BURSA'nın Kestel ilçesinde bir Kuran kursunda yatılı kalan 10 yaşındaki Y.K., 2 arkadaşı ile üzerlerine kolonya döküp çakmakla oynarken yanarak yaralandı. Çocuk hastanede tedaviye alınırken, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. 

Olay, Çamlıtepe Hafızlık Yatılı Kuran Kursu'nda meydana geldi. İddiaya göre, yurtta kalan çocuklara pandemi nedeniyle kolonya verildi. Çocuklardan Y.K., C.S. ve M.Ö. kolanyaları birbirlerinin üzerine döktü. Daha sonra, C.S. ve M.Ö. çakmakla oynarken, Y.K.'nin yanmasına neden oldu. Yaralanan Y.K., hastaneye kaldırıldı. Çocuğun tedavisi sürerken, iki arkadaşının da ifadeleri alındı. Bursa Müftüluğü, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirirken, Diyanet İşleri Başkanlığı'na da bilgi verildiğini açıkladı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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