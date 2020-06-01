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Son dakika haberi... Küresel piyasalar yoğun veri gündemi ve ECB'ye odaklandı

Son dakika haberine göre Küresel piyasalarda, geçen hafta pozitif bir seyir izlenmesinin ardından bu hafta yoğun makroekonomik veri gündemi ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı takip edilecek.

Son dakika haberi... Küresel piyasalar yoğun veri gündemi ve ECB'ye odaklandı
01.06.2020 08:59 | Son Güncelleme: 01.06.2020 08:59

Küresel piyasalarda, geçen hafta pozitif bir seyir izlenmesinin ardından bu hafta yoğun makroekonomik veri gündemi ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı takip edilecek.

Piyasalar, ekonomi yönetimlerinin teşvik paketleri, ABD ile Çin arasındaki gerilimin yeni bir ticaret savaşına dönüşeceği endişelerinin azalması ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en kötünün geride kaldığı beklentileri ile geçen hafta genel olarak pozitif bir seyir izledi.

Yeni haftada, perşembe günü gerçekleştirilecek ECB toplantısının yanı sıra hafta boyunca açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve cuma günü yayımlanacak ABD'nin istihdam raporundaki veriler yatırımcılar tarafından takip edilecek.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, cuma günü Hong Kong ile ilgili yaptığı açıklamalar, yeni bir gümrük tarifesi savaşına ilişkin endişeleri azaltsa da Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından düzenlenen protestolar gündemin odağına yerleşti.

ABD'de düzenlenen protestolarda yaşanan şiddet olayları nedeniyle başkent Washington DC'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sokağa çıkma yasağı, yerel saatle pazar 23.00'ten, pazartesi 06.00'ya kadar uygulanırken, ayrıca gösterilerde güvenliğin sağlanması için Washington Metropol Polis Departmanına destek için Ulusal Muhafızlar da görevlendirdi.

Cuma günü Trump'ın Hong Kong ile ilgili açıklamalarının tedirginliği azaltması ile pozitif seyreden New York borsasında, büyüyen protesto gösterileri ise satış baskısına neden oldu.

Dow Jones endeksi yüzde 0,07 değer kaybederken, S&P 500 endeksi yüzde 0,48 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,29 yükseldi.

Avrupa tarafında, geçen hafta Avrupa Birliği Komisyonu tarafından duyurulan yeni teşvik paketi pay piyasalarını ve avroyu destekledi. Avro/dolar paritesi haftalık bazda yaklaşık yüzde 2 değer kazanarak 1,11'in üzerine yerleşti.

Cuma günü kar satışları ile kazançlarının bir kısmını geri veren Avrupa borsaları, haftalık bazda yüzde 5'e varan primler yaptı. Geçen haftanın son işlem gününde Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,65, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,59 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,29 değer kaybetti.

Bugün, Çin'de açıklanan imalat sanayi PMI verisinin 50'nin üzerine çıkması sonrası, kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 2 değer kazandı. Japonya'da imalat sanayi PMI yatay seyrini sürdürse de Nikkei 225 endeksi ve Güney Kore'de Kospi endeksi de yükseliş eğiliminde hareket etti.

Yurt içinde, cuma günü yüzde 0,15 değer kazanan BIST 100 endeksi, böylece haftalık bazda yüzde 2,42 ve mayısta yüzde 4,36 yükseliş kaydetti. Cuma günü 6,8137'den kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,8110 seviyesinde yatay seyrediyor.

Analistler, bu hafta yurt içinde çarşamba günü açıklanacak enflasyon, yurt dışında ise cuma günkü ABD'nin istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

ABD'deki sosyal olayların ve Kovid-19'a ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, perşembe günü gerçekleştirilecek ECB toplantısından ise ekonomiyi destekleyecek adımların devamının beklendiğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.000 puanın üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 109.000 seviyesinin gündeme gelebileceğini kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mayıs ayı imalat sanayi PMI

10.55 Almanya, mayıs ayı imalat sanayi PMI

11.00 Avro Bölgesi, mayıs ayı imalat sanayi PMI

11.30 İngiltere, mayıs ayı imalat sanayi PMI

14.00 Türkiye, Para Politikası Kurulu toplantı özeti

16.45 ABD, mayıs ayı imalat sanayi PMI

17.00 ABD, mayıs ayı ISM imalat endeksi

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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