Son dakika haberi... KÜRESEL PİYASALAR-Sanayi üretim verisi öncesinde Avrupa yüksek açıldı
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Son dakika haberi... KÜRESEL PİYASALAR-Sanayi üretim verisi öncesinde Avrupa yüksek açıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi... KÜRESEL PİYASALAR-Sanayi üretim verisi öncesinde Avrupa yüksek açıldı

Edinilen son dakika haberine göre Başlıca Avrupa borsalarındaki endeksler, Euro bölgesi sanayi üretim verisinin açıklanacağı Çarşamba gününe artıda başladı.

Başlıca Avrupa borsalarındaki endeksler, Euro bölgesi sanayi üretim verisinin açıklanacağı Çarşamba gününe artıda başladı. Asya borsalarındaki hisse senedi endeksleri de, aşıya ilişkin gelişmelerle genellikle artıda işlem görüyor.

EasyJet, 2021'in ilk yarısında "biraz daha iyi" sonuçların gelmesinin beklendiğini açıklarken, Avrupa Birliği'nin Johnson & Johnson ve AstraZeneca ile koronavirüs aşı tedarik sözleşmelerini 2021'in ötesine uzatmayacağını açıkladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yüzde 0.47 artışla 1,384.90 puanda  başladığı Çarşamba günü birinci seansın sonuna doğru yüzde 1.57 artıdaydı. Aynı anda, BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.34, BIST Mali Endeks yüzde 2.33, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.98 artıdaydı.Frankfurt'ta DAX Endeksi, yüzde 0.12, Londra'da FTSE 100 yüzde 0.07 ve Paris'te CAC 40 Endeksi yeni güne artıda başladı. Euro, dolar karşısında yüzde 0.15 artarak 1,19658'e yükseldi. Sterlin de ABD para birimi karşısında yüzde 0.30 artarak 1.37930'a yükseldi.Japonya'da Nikkei 225 Endeksi yüzde 0.36 düşerken, Çin'de Şangay Bileşik yüzde 0.26, Shenzhen Bileşik Endeksi yüzde 1.22 ve Hong Kong'da Hang Seng Endeksi yüzde 1.22 yükseldi. Güney Kore'de Kospi Endeksi yüzde 0.40 ve Avustralya'da S&P/ ASX 200 Endeksi yüzde 0.63 yükseldi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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