Son dakika haberi... KÜRESEL PİYASALAR-Avrupa düşük açıldı, Asya yükseldi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Önde gelen Avrupa borsalarındaki hisse senedi endeksleri, haftanın son işlem gününe, Birleşik krallık gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) ve Almanya'nın şubat ayı enflasyon verilerinin ardından ekside açıldı.

Önde gelen Avrupa borsalarındaki hisse senedi endeksleri, haftanın son işlem gününe, Birleşik krallık gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) ve Almanya'nın şubat ayı enflasyon verilerinin ardından ekside açıldı.

Buna karşılık, Asya-Pasifik bölgesindeki büyük borsaların hisseleri, yatırımcıların ekonomik toparlanmaya ilişkin umutlarının artmasıyla Cuma günü çoğunlukla yükseldi.

Haftanın son işlem gününe, Frankfurt'ta DAX Endeksi yüzde 0.56, Londra'da FTSE 100 Endeksi yüzde 0.15 ve CAC 40 Endeksi yüzde 0.09 ekside başladı. Euro dolar karşısında yüzde 0.37 düşüşle 1.19446 düzeyine gerilerken, sterlin de yüzde 0.35 gerileyerek 1.39422 dolara indi.Haftanın son işlem gününün kapanışında, Tokyo'da Nikkei 225 Endeksi yüzde 1.73, Güney Kore'de Kospi Endeksi yüzde 1.38 ve Avustralya'da S&P/ASX 200 Endeksi yüzde 0.79 artıdaydı. Buna karşılık çin'de Shanghai Composite yüzde 0.15 artarken, Shenzhen Composite yüzde 0.14 ve Hang Seng yüzde 0.89 düştü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı