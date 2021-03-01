Son dakika haberi | KÜRESEL PİYASALAR-Asya'da hisseler aşı umuduyla artıda
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Son dakika haberi | KÜRESEL PİYASALAR-Asya'da hisseler aşı umuduyla artıda

01.03.2021 07:28 | Son Güncelleme: 01.03.2021 07:32
Son dakika haberi | KÜRESEL PİYASALAR-Asya'da hisseler aşı umuduyla artıda

Son dakika gelişmesine göre Çin düzenleyici kurumlarının yeni bir koronavirüs aşısını onaylamasının yarattığı iyimser havayla, Asya piyasalarında hisseler yeni haftanın ilk işlem gününde artıda işlem görüyor.

Çin düzenleyici kurumlarının yeni bir koronavirüs aşısını onaylamasının yarattığı iyimser havayla, Asya piyasalarında hisseler yeni haftanın ilk işlem gününde artıda işlem görüyor.

Asya piyasalarında iyimser havanın bir başka destekleyicisi de, Sinopharm Group Co. Ltd. şirketi kuruluşu Wuhan Biyolojik Ürünler Enstitüsü'nün (Institute of Biological Products) yılda 100 milyon doz aşı üretebileceğine ilişkin açıklaması oldu.

Gelişmelerle, Tokyo'da Nikkei 225 yüzde 2.13, Şangay Bileşik Endeksi yüzde 0.24 ve Shenzhen Bileşik Endeksi yüzde 1.52 arttı. Hong Kong'da Hang Seng yüzde 1.27 yükseldi. Güney Kore'de Kospi, ülkenin Bağımsızlık Günü'nü kutlaması nedeniyle kapalıydı. Avustralya'da S&P/ASX 200 Endeksi yüzde 1.30 yükseldi. Dolar/yen paritesi 106.6215 düzeyinde yatay işlem gördü.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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