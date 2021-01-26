Son dakika haberi | Küresel ham çelik üretimi geçen yıl yüzde 0,9 azaldı

Son dakika gelişmesine göre Küresel ham çelik üretimi, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 0,9 azalarak 1 milyar 864 milyon tona geriledi.

Küresel ham çelik üretimi, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 0,9 azalarak 1 milyar 864 milyon tona geriledi.

Brüksel merkezli Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), 2020 yılı ham çelik üretim öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, küresel ham çelik üretimi, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 0,9 azalarak 1 milyar 864 milyon ton oldu.

2020'de dünyada ham çelik üretiminin ilk 10 içerisinde yer alan ülkelerden Çin, Türkiye, Rusya ve İran'da üretim artarken, Hindistan, Japonya, ABD, Güney Kore, Almanya ve Brezilya'da üretim geriledi.

Asya'nın üretimi geçen yıl yüzde 1,5 artarak 1 milyar 374,9 milyon tona ulaşırken, Çin'deki üretim bir önceki yıla göre yüzde 5,2 artışla 1 milyar 53 milyon ton seviyesine çıktı.

Böylece, küresel ham çelik üretiminde Çin'in 2019'da aldığı yüzde 53,3 seviyesindeki pay, 2020'de yüzde 56,5'e yükseldi.

Söz konusu dönemde dünyanın önemli çelik üreticilerinden Hindistan'ın üretimi yüzde 10,6 azalarak 99,6 milyon ton, Japonya'nın yüzde 16,2 gerileyerek 83,2 milyon ton ve Güney Kore'nin yüzde 6 düşüşle 67,1 milyon ton oldu.

AB'nin ham çelik üretimi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 11,8 düşerek 138,8 milyon ton olarak kayda geçti.

Türkiye küresel ham çelik üretiminde 8'inci sıradan 7'inci sıraya yükseldi

AB ülkelerinden Almanya'nın üretimi yüzde 10 azalarak 35,7 milyon tona, İtalya'nın üretimi yüzde 12,9 gerileyerek 20,2 milyon tona, Fransa'nın üretimi yüzde 19,8 daralarak 11,6 milyon tona ve İspanya'nın üretim yüzde 29,5 düşerek 10,9 milyon tona indi.

ABD'de 2020'de ham çelik üretimi yüzde 17,2 azalarak 72,7 milyon ton seviyesine düştü.

Bu dönemde, Rusya'nın ham çelik üretimi 2019'a göre yüzde 2,6 artarak 73,4 milyon tona yükselirken, Ukrayna'nın ise yüzde 1,1 azalarak 20,9 milyon tona geriledi.

Orta Doğu'daki ham çelik üretiminin geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 2,5 artışla 45,4 milyon tona yükselmesi dikkati çekti. İran'ın üretimi yüzde 13,4 artarak 29 milyon tona ulaştı.

Türkiye'de ham çelik üretimi 2020'de yüzde 6 artarak 35,8 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Böylece Türkiye küresel ham çelik üretiminde 8'inci sıradan 7'inci sıraya yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş