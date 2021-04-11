Son dakika haberi! Kürek Federasyonu, milli takım kafilesinde 1'i sporcu 3 kişinin Kovid-19'a yakalandığını açıkladı Açıklaması
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Son dakika haberi! Kürek Federasyonu, milli takım kafilesinde 1'i sporcu 3 kişinin Kovid-19'a yakalandığını açıkladı Açıklaması

Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor
Son dakika haberi! Kürek Federasyonu, milli takım kafilesinde 1'i sporcu 3 kişinin Kovid-19'a yakalandığını açıkladı Açıklaması

Son dakika habere göre Avrupa Kıtası Olimpiyat Eleme Yarışları ve Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden milli takım kafilesinde yer alan 1'i sporcu 3 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

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Avrupa Kıtası Olimpiyat Eleme Yarışları ve Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden milli takım kafilesinde yer alan 1'i sporcu 3 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamada, 5-11 Nisan 2021 tarihlerinde İtalya'nın Varese şehrinde Uluslararası Kürek Federasyonunun organize ettiği Avrupa Kıtası Olimpiyat Eleme Yarışları ve Büyükler Avrupa Şampiyonası Yarışları'na Türk Milli Takımı'nın katıldığı ve Büyük Erkek 1x yarışını başarıyla bitiren Onat Kazaklı'nın Tokyo Olimpiyat Oyunları'na vize aldığı hatırlatıldı.

Köyceğiz'deki kampın bitiminde milli takım sporcularına yapılan PCR testlerinin sonucunun negatif çıktığı ve böylece İtalya'ya seyahat edilebildiğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Avrupa Şampiyonası'nda yarışlarımız devam etmekte iken, eve dönüş (uçağa biniş) için yaptırdığımız rutin PCR testi neticesinde biri sporcu kafilemizden 3 kişinin test sonucu pozitif çıkmıştır. Kurallar gereği temas riski sebebi ile Hafif Kilo Erkek 4x ekibimizi yarıştan çekip kontrol altında tutmak zorunda kaldık. Pozitif çıkan arkadaşlarımız herhangi bir semptom göstermemiştir ve sağlık durumları gayet iyidir. Gerekli önlemler alınmış olup, otelde izole edilmektedirler."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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