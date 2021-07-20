Son dakika haberi: Kurban Bayramı'nda şehit ve yakınları unutulmadı
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Son dakika haberi: Kurban Bayramı'nda şehit ve yakınları unutulmadı

Son dakika haberi: Kurban Bayramı'nda şehit ve yakınları unutulmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Kurban Bayramı'nda şehitleri ve ailelerini unutmadı.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Kurban Bayramı'nda şehitleri ve ailelerini unutmadı.

Vali Edinç Yılmaz, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Ankara'nın Gölbaşı İlçesi'nde Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen saldırıda şehit olan Özel Harekat Polis Memuru Mehmet Karacatilki'nin ailesini ziyaret etti. Ardından Vali Yılmaz ve beraberindeki kent protokolü şehit mezarlarını ziyaret ederek, karanfil bıraktı.

Kabristandaki şehit yakınlarının da bayramını kutlayıp sohbet eden Yılmaz, "Şehitlerimizin mekanları cennet olsun, Allah gani gani rahmet eylesin. Bu vesile ile tüm şehitlerimize ve ebediyete intikal etmiş gazilerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Şehitlerimizin aileleri ile gazilerimiz ve ailelerinin mübarek Kurban Bayramını kutluyorum" diye konuştu. - OSMANİYE

Son dakika haberi: Kurban Bayramı'nda şehit ve yakınları unutulmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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