Son dakika haberi | KURALLARA UYMAYANLAR POLİS KAMERALARIYLA TESPİT EDİLİYOR
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Son dakika haberi | KURALLARA UYMAYANLAR POLİS KAMERALARIYLA TESPİT EDİLİYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Bursa'da koronavirüs tedbirlerine uymayanlar, polis ekiplerince Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) kameralarıyla tespit edildi.

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Bursa'da koronavirüs tedbirlerine uymayanlar, polis ekiplerince Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) kameralarıyla tespit edildi. Tedbirlere uymadıkları belirlenen vatandaşlar, bölgede görevli polis memurlarına bildirilerek, gerekli uyarılar yapıldı.

İçişleri Bakanlığı, 1 Mart'ta başlayan normalleşme süreciyle birlikte 81 il valiliğine koronavirüsle mücadelede yeni süreci anlatan 14 maddelik bir genelge gönderdi. Genelgede, kontrollü normalleşme döneminde dinamik denetim modeline geçileceği bildirildi. Genelgede, MOBESE ve güvenlik kameralarının kullanımıyla ilgili kısımda 'Dinamik denetim faaliyetlerinde kent güvenlik yönetim sistemleri ve kameralardan elde edilen görüntü kayıtlarından azami şekilde istifade edilecek, kamera kayıtları incelenerek tedbirlere aykırı uygulamaların görüntülerden tespit edilmesi durumunda da yaptırım uygulanabilecekö ifadelerine yer verildi.

Genelgenin ardından Bursa'da da başlatılan KGYS kameralarıyla denetim dönemi devam ediyor. Kameralarla tedbirlere uymadıkları tespit edilen vatandaşlar, kentin birçok bölgesinde görev alan ekiplere telsizle bildirildi. Ekipler, kameralara yakalanan vatandaşları önce ikaz etti, kurallara uymamakta direnen vatandaşlara ise cezai işlem uyguladı.

Son dakika haberi | KURALLARA UYMAYANLAR POLİS KAMERALARIYLA TESPİT EDİLİYOR
Son dakika haberi | KURALLARA UYMAYANLAR POLİS KAMERALARIYLA TESPİT EDİLİYOR
Son dakika haberi | KURALLARA UYMAYANLAR POLİS KAMERALARIYLA TESPİT EDİLİYOR
Son dakika haberi | KURALLARA UYMAYANLAR POLİS KAMERALARIYLA TESPİT EDİLİYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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