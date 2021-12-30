Son dakika haberi: Kur'an kurslarında 4-6 yaş çocuklara değerler ve temel dini vecibeler öğretiliyor

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 4-6 yaş Kur'an kurslarının önemini vurgulayarak, Hz. Peygamber'in, 7 yaşına gelinceye kadar çocuklara değerlerin, temel dini vecibelerinin öğretilmesini buyurduğunu belirtti.

Erbaş, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Peygamberimiz çocuklarımıza 7 yaşına kadar sevginin, saygının, doğruluğun güzelliğini; yalanın, iftiranın kötülüğünü; değerlerimizi, abdest nasıl alınır, namaz nasıl kılınır gibi temel dini vecibeleri öğretmemizi istiyor. 4-6 yaş Kur'an kurslarımızda bunun eğitimini veriyoruz."

AA / Merve Yıldızalp - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet