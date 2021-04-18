Son dakika haberi | Küpeli, Bakan Varank'a OSB'nin taleplerini aktardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Küpeli, Bakan Varank'a OSB'nin taleplerini aktardı

Son dakika haberi | Küpeli, Bakan Varank'a OSB'nin taleplerini aktardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberleri: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla gerçekleşen OSBÜK İstişare Toplantısı'nda söz alan Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir OSB'nin talep ve beklentilerini Bakan Varank'a aktardı.

Yerli koronavirüs aşısı olan Bakan Varank: Herhangi bir yan etki olmadı
Yerli koronavirüs aşısı olan Bakan Varank: Herhangi bir yan etki olmadı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla gerçekleşen OSBÜK İstişare Toplantısı'nda söz alan Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir OSB'nin talep ve beklentilerini Bakan Varank'a aktardı.

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Sanayi Bölgeleri Genel Müdür Vekili Soner Erkek ve OSBÜK Başkanı Memiş Kütükçü'nün katılımıyla gerçekleşen Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) İstişare Toplantısı'na katıldı. Video konferans yöntemiyle gerçekleşen 351 OSB başkanı ve bölge müdürlerinin katıldığı toplantıda OSB'lerin sorun ve talepleri görüşüldü. OSB'lerdeki firmaların üretimlerindeki yaşanan son gelişmeler istişare edildi. Toplantıda söz alan Nadir Küpeli, Eskişehir'e Endüstri Serbest Bölgesi kurulması ve ATAP A.Ş.'ye destek konularını Bakan Varank'a aktardı.

"Serbest Bölge kurulması için desteklerinizi bekliyoruz"

Küpeli, Eskişehir OSB'de ATAP öncülüğünde Endüstriler Serbest Bölgesi kurulması noktasında kamuyla yapılan görüşmelerde istenen ölçüde yol katedemediklerini ifade ederek, "Eskişehir'de Endüstriler Serbest Bölgesi kurmak istiyoruz. Ticaret Bakanlığı ile yapmış olduğumuz görüşmeler konusunda bakanlığımızın desteğini bekliyoruz. Bu yenilikçi bölgenin kurulmasının Eskişehir ekonomisine çok ciddi katkılar sağlayacağını düşünüyoruz "dedi.

Küpeli, ATAP A.Ş. tarafından Eskişehir Teknik Üniversitesi ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'ne yapılacak olan teknopark binaları için de destek beklediklerini ileterek, "Teknoloji Geliştirme Bölgemizde yer alan ATAP A.Ş. 2 ilde 4 üniversite ile beraber önemli projelere imza atmakta. Bizim Eskişehir Teknik Üniversitesi ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'ne yapacağımız yatırımlar oldukça yüksek rakamlara ulaşacak. Bu kapsamda bütçe ödeneğinden verilen mali desteğin artırılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Bakan Varank'tan destek sözü

Bakan Varank, Eskişehir'e Endüstriler Serbest Bölgesi kurulması konusunda Ticaret Bakanlığı ile bir görüşme gerçekleştireceğini, Bakanlığın bu konuda yeni bir çalışma yaptığını, yeni mevzuatla birlikte bu konuda hızlı bir yol alınabileceğini söyledi. ATAP A.Ş.'ye destek konusunda ise Bakan Varank çalışma yapacaklarını sözlerine ekledi. - ESKİŞEHİR

Son dakika haberi | Küpeli, Bakan Varank'a OSB'nin taleplerini aktardı
Son dakika haberi | Küpeli, Bakan Varank'a OSB'nin taleplerini aktardı
Son dakika haberi | Küpeli, Bakan Varank'a OSB'nin taleplerini aktardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Fahrettin Altun Yıldırım Akbulut Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müjde Ar Mehtap Ar Cansu Dere Kaan Yıldırım
Spor Mesut Özil Fatih Terim Gökhan Gönül Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Küpeli, Bakan Varank'a OSB'nin taleplerini aktardı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.4.2021 16:10:58. #1.15#

title