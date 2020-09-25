Son dakika haberi | Kumluca'da polislerden birinci sınıf öğrencilerine hediye
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Son dakika haberi | Kumluca'da polislerden birinci sınıf öğrencilerine hediye

25.09.2020 17:59 | Son Güncelleme: 25.09.2020 18:02
Son dakika haberi | Kumluca'da polislerden birinci sınıf öğrencilerine hediye

Son dakika haberine göre Kumluca Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Büro Amirliği ekipleri, birinci sınıf öğrencilerine hediyeler dağıttı.

Kumluca Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Büro Amirliği ekipleri, birinci sınıf öğrencilerine hediyeler dağıttı.

Polisler, Mavikent Durali Yazıcı İlköğretim Okulu'nda gerçekleştirilen etkinlikle birinci sınıf öğrencileriyle bir araya geldi.

Okul Müdürü Kani Akboğa, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle, okula yeni başlayan öğrencilere maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak eğitim öğretimi kısıtlı imkanlarla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Öğrencilere içinde eğitim araç ve gereçleri olan çanta ve üzerinde polis amblemi bulunan maske dağıtan polis memurları ise okula yeni başlayan çocuklara moral vermek istediklerini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çakmak

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