Son dakika haberi: Kumluca'da çocuklara özel bayram kutlaması
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Son dakika haberi: Kumluca'da çocuklara özel bayram kutlaması

Son dakika haberi: Kumluca'da çocuklara özel bayram kutlaması
Anadolu Ajansı / Mehmet Çakmak - Haberler | Kültür Sanat

Son dakika haber: Kumluca ilçesinde Uluslararası Mucizevi Eller Sosyal Kooperatifi (UMESKO) tarafından eski gelenekler unutulmasın diye çocuklara özel bayram kutlaması düzenlendi.

Kumluca ilçesinde Uluslararası Mucizevi Eller Sosyal Kooperatifi (UMESKO) tarafından eski gelenekler unutulmasın diye çocuklara özel bayram kutlaması düzenlendi.

Merkezi Kumluca'da bulunan UMESKO, Ramazan Bayramı dolayısıyla "Eski gelenekler unutulmasın, yaşatılsın" sloganıyla çocuklara özel bayram kutlaması organize edildi. Organizasyonda, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle parklara gidemeyen çocuklar için seyyar olarak mahallelere kurulan dönme salıncaklara binen çocuklara şeker ve eskiden olduğu gibi mendiller içerisine konulan harçlıklar dağıtıldı.

UMESKO Başkanı Sebile Şavkar, AA muhabirine, özellikle salgın nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması dönemine denk gelen Ramazan Bayramı'nda, çocukları sevindirebilmek, eski gelenek ve göreneklerin yaşatılması, gelecek nesillere aktarılması amacıyla çocuklar için farklı bir bayram kutlaması yapmak istediklerini söyledi.

Bu amaçla Kumluca'da tespit ettikleri mahallelerde çocuklar için seyyar dönme salıncak kurduklarını, çocuklara şeker ve harçlıklarını mendiller içerisinde verdiklerini ifade eden Şavkar, "Dedelerimiz, ninelerimizden gelen bir gelenek, çocuklara bayram harçlıklarını mendil içerisine konularak verilmesi. Dönen salıncaklarla birlikte mahalle mahalle dolaşarak çocuklarımızı mutlu etmek istiyoruz. Onlara şeker verip eski bayramları unutmamamızı gerektiğini hatırlatıyoruz. Bayramın ilk gününde hedefimiz 300 çocuğa ulaşmak, bayram sonuna kadar ise bin çocuğa ulaşacağız." diye konuştu.

Çocuklarına eskiden olduğu gibi mendil içinde harçlık verilmesi ve salıncaklarda eğlenceli vakit geçirmelerinden dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden aileler de yapılan organizasyondan dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Mendil içinde harçlık ve şeker verilen ardından da dönme salıncağa binen çocukların oldukça mutlu olduğu gözlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çakmak

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