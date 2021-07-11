Son dakika haberi | Kumluca'da 38 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Kumluca'da 38 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu

Son dakika haberi | Kumluca'da 38 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Antalya'nın Kumluca ilçesinde 38 yaşındaki şahıs, evinde ailesi tarafından ölü bulundu.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 38 yaşındaki şahıs, evinde ailesi tarafından ölü bulundu.

Toptaş Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan ve bekar olduğu öğrenilen Erdem Arslantaş'ın (38) ailesi 2 gün önce yaylaya gitti. Dün gün içinde oğlunun telefonlara cevap vermemesi üzerine Toptaş Mahallesi'ndeki evine gelen baba Veli Arslantaş, oğlunun cansız bedeni ile karşılaştı. Babanın haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kumluca Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından Arslantaş'ın cenazesi, kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kavgayı ayırmaya giden ekonomist, başına aldığı satır darbesiyle can verdi
Kavgayı ayırmaya giden ekonomist, başına aldığı satır darbesiyle can verdi
Yolun karşısına geçmeye çalışan Polonyalı turistler feci şekilde can verdi
Yolun karşısına geçmeye çalışan Polonyalı turistler feci şekilde can verdi
Caretta carettaya eziyet eden turistlere para cezası
Caretta carettaya eziyet eden turistlere para cezası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Şentop Mustafa Varank Numan Kurtulmuş Ahmet Davutoğlu
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım Levent Yüksel
Spor Arda Turan Salih Uçan Şaban Yılmaz Rıza Çalımbay Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi | Kumluca'da 38 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.7.2021 13:46:29. #1.15#

title