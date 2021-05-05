Son dakika haberi... Kümes yangınında tavuk ve civcivler telef oldu
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Son dakika haberi... Kümes yangınında tavuk ve civcivler telef oldu

Son dakika haberi... Kümes yangınında tavuk ve civcivler telef oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Malatya'nın Darende ilçesinde bir kümeste çıkan yangında yüzlerce tavuk ve civciv telef oldu.

Malatya'nın Darende ilçesinde bir kümeste çıkan yangında yüzlerce tavuk ve civciv telef oldu.

Edinilen bilgiye göre Darende ilçesi Kaldırım Mahallesinde Ulaş Yılkınç'a ait kerpiç kümeste henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede sardığı kümeste çıkan yangını gören çevre sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirirken, olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Yangın kontrol altına alınırken, kümeste bulunan 1100 adet tavuk ile 150 adet civciv telef oldu.

Kümes yangın sonrası tamamen kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Son dakika haberi... Kümes yangınında tavuk ve civcivler telef oldu
Son dakika haberi... Kümes yangınında tavuk ve civcivler telef oldu
Son dakika haberi... Kümes yangınında tavuk ve civcivler telef oldu
Son dakika haberi... Kümes yangınında tavuk ve civcivler telef oldu
Son dakika haberi... Kümes yangınında tavuk ve civcivler telef oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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