Son dakika haberi | ESKİŞEHİR - Kumar baskınında pencereden terasa atlayıp bitişikteki binaya saklandılar
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Son dakika haberi | ESKİŞEHİR - Kumar baskınında pencereden terasa atlayıp bitişikteki binaya saklandılar

13.01.2021 12:23 | Son Güncelleme: 13.01.2021 12:56

Son dakika gündem haberine göre Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ihlal edilerek kumar oynandığı belirlenen ve daha önce mühürlenen iş yerindeki 12 kişiye idari para cezası uygulandı.

Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ihlal edilerek kumar oynandığı belirlenen ve daha önce mühürlenen iş yerindeki 12 kişiye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde tedbirlere ilişkin oluşturulan ekip, Cumhuriyet Mahallesi Yıldırımer Sokak'taki bir iş yerine baskın yaptı.

Kumar oynatıldığı gerekçesiyle daha önce mühürlenen iş yerinde 5 kişinin olduğunu belirleyen polisler, başka kişilerin de pencereden terasa atlayıp bitişikteki binada boş bir daireye girdiklerini belirledi. Bu dairenin sahibine ulaşan ekipler, içerideki 7 kişiyi daha yakaladı.

Sosyal mesafe kuralını ihlal ederek kumar oynadıkları tespit edilen 12 kişiye, "Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Kabahatler Kanunu'na muhalefet"ten 53 bin 832 lira ceza verildi.

Ayrıca, ruhsatsız iş yerinin sahibi hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak", "mühür bozma", boş eve izinsiz giren 7 kişiye ise "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan adli işlem yapıldı.

Son dakika haberi | ESKİŞEHİR - Kumar baskınında pencereden terasa atlayıp bitişikteki binaya saklandılar
Son dakika haberi | ESKİŞEHİR - Kumar baskınında pencereden terasa atlayıp bitişikteki binaya saklandılar
Son dakika haberi | ESKİŞEHİR - Kumar baskınında pencereden terasa atlayıp bitişikteki binaya saklandılar
Son dakika haberi | ESKİŞEHİR - Kumar baskınında pencereden terasa atlayıp bitişikteki binaya saklandılar

Kaynak: Anadolu Ajansı

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