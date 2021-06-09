Son dakika haberi | Kulüpler Birliği'nden TFF'ye: "Süper Lig 2021-2020 sezonu için birinci ve ikinci transfer dönemi bitiş tarihlerinin Avrupa liglerindeki transfer...

Son dakika spor haberi: Kulüpler Birliği'nden TFF'ye: "Süper Lig 2021-2020 sezonu için birinci ve ikinci transfer dönemi bitiş tarihlerinin Avrupa liglerindeki transfer bitiş tarihlerinden bir hafta sonra sona erecek şekilde yeniden düzenlenmesi talebimizi bilgilerinize arz/rica ederiz."