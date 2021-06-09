Son dakika haberi | Kulüpler Birliği'nden TFF'ye: "Süper Lig 2021-2020 sezonu için birinci ve ikinci transfer dönemi bitiş tarihlerinin Avrupa liglerindeki transfer...
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Son dakika haberi | Kulüpler Birliği'nden TFF'ye: "Süper Lig 2021-2020 sezonu için birinci ve ikinci transfer dönemi bitiş tarihlerinin Avrupa liglerindeki transfer...

Son dakika haberi | Kulüpler Birliği'nden TFF'ye: 'Süper Lig 2021-2020 sezonu için birinci ve ikinci transfer dönemi bitiş tarihlerinin Avrupa liglerindeki transfer...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika spor haberi: Kulüpler Birliği'nden TFF'ye: "Süper Lig 2021-2020 sezonu için birinci ve ikinci transfer dönemi bitiş tarihlerinin Avrupa liglerindeki transfer bitiş tarihlerinden bir hafta sonra sona erecek şekilde yeniden düzenlenmesi talebimizi bilgilerinize arz/rica ederiz."

Kulüpler Birliği'nden TFF'ye: "Süper Lig 2021-2020 sezonu için birinci ve ikinci transfer dönemi bitiş tarihlerinin Avrupa liglerindeki transfer bitiş tarihlerinden bir hafta sonra sona erecek şekilde yeniden düzenlenmesi talebimizi bilgilerinize arz/rica ederiz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika haberi | Kulüpler Birliği'nden TFF'ye: "Süper Lig 2021-2020 sezonu için birinci ve ikinci transfer dönemi bitiş tarihlerinin Avrupa liglerindeki transfer... - Haberler Spor
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