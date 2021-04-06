Son dakika haberi | Kulu'da trafik kazası: 1 yaralı
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Son dakika haberi | Kulu'da trafik kazası: 1 yaralı

Anadolu Ajansı / Hüseyin Ordulu - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Kulu'da trafik kazası: 1 yaralı

Bir son dakika haberine göre Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Doğukan Çapan (20) yönetimindeki 42 GG 694 plakalı hafif ticari araç, Kulu-Yeşiltepe Karayolunun 3. kilometresinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları yaralı sürücü Çapan'ı ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırdı.

Araç, kaza yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ordulu

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