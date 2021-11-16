Son dakika haberi: Kulu'da şüpheli ölüm - Haberler
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Son dakika haberi: Kulu'da şüpheli ölüm

AA / Hüseyin Ordulu - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Kulu'da şüpheli ölüm

Son dakika haber: Konya'nın Kulu ilçesinde 92 yaşındaki bir kişi, evin müştemilatında ölü bulundu.

KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde 92 yaşındaki bir kişi, evin müştemilatında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Ömeranlı Mahallesi'nde gurbetçi vatandaşa ait müstakil evin bahçesinde bulunan müştemilatta yaşayan Selahattin Açar (92), komşuları tarafından hareketsiz görülünce, polis ve sağlık ekipleri arandı.

Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Açar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemelerin ardından Açar'ın cesedi Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yakınlarının bulunmadığı ve yalnız yaşadığı öğrenilen Açar'ın kesin ölüm sebebi, yapılacak otopsi sonrası belli olacak.

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AA / Hüseyin Ordulu - Son Dakika Haberleri

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