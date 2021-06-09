Son dakika haber! Kültür ve Turizm Bakanlığından tiyatrolara aşı uyarısı
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Son dakika haber! Kültür ve Turizm Bakanlığından tiyatrolara aşı uyarısı

Son dakika haber! Kültür ve Turizm Bakanlığından tiyatrolara aşı uyarısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberleri... Kültür ve Turizm Bakanlığı, ülkede faaliyet gösteren tiyatroların görev alan oyuncu, yönetmen, dramaturg, teknik görevli gibi kişilere ilişkin Aşılama Programı Beyan Listesi'ni hazırlayarak en geç 11 Haziran Cuma günü saat 16.00'ya kadar iletmeleri gerektiğini açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, ülkede faaliyet gösteren tiyatroların görev alan oyuncu, yönetmen, dramaturg, teknik görevli gibi kişilere ilişkin Aşılama Programı Beyan Listesi'ni hazırlayarak en geç 11 Haziran Cuma günü saat 16.00'ya kadar iletmeleri gerektiğini açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, müzisyenler, tiyatrocular, film ve dizi prodüksiyon ekiplerinin 9 Haziran tarihinden itibaren aşılama programına dahil edildiği hatırlatılarak, "Tiyatro sanatçıları ile bağlı hizmetlerde görev alan kişilerin bilgileri Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından toplanarak Sağlık Bakanlığı ile paylaşılacak. Ülkemizde faaliyet gösteren tiyatroların, faaliyetlerinde görev alan oyuncu, yönetmen, dramaturg, teknik görevli gibi kişilere ilişkin Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün www.guzelsanatlar.ktb.gov.tr adresinde yer alan duyuruda paylaşılan Aşılama Programı Beyan Listesi'ni hazırlayarak en geç 11 Haziran 2021 Cuma günü saat 16.00'ya kadar asi.tiyatro@ktb.gov.tr adresine iletmeleri gerekmektedir" denildi.

(Gökşen Efe/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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