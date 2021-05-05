Son dakika haberi... Kültür ve Turizm Bakanlığı, yazar Emine Işınsu Öksüz için başsağlığı diledi

Son dakika haberleri: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara'da 83 yaşında hayatını kaybeden Türk edebiyatının önemli kalemlerinden, roman ve oyun yazarı Emine Işınsu Öksüz için başsağlığı mesajı yayımladı.