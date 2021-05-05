Son dakika haberi... Kültür ve Turizm Bakanlığı, yazar Emine Işınsu Öksüz için başsağlığı diledi
Son dakika haberleri: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara'da 83 yaşında hayatını kaybeden Türk edebiyatının önemli kalemlerinden, roman ve oyun yazarı Emine Işınsu Öksüz için başsağlığı mesajı yayımladı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara'da 83 yaşında hayatını kaybeden Türk edebiyatının önemli kalemlerinden, roman ve oyun yazarı Emine Işınsu Öksüz için başsağlığı mesajı yayımladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Edebiyatımızın değerli kalemlerinden Emine Işınsu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Emine Işınsu Öksüz'ün cenazesi, yarın Hacı Bayram Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu