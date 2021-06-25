Son dakika haberi: Kültür ve Turizm Bakanlığı belgesel projelerine 5 milyon liranın üzerinde destek verilmesini kararlaştırdı
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Son dakika haberi: Kültür ve Turizm Bakanlığı belgesel projelerine 5 milyon liranın üzerinde destek verilmesini kararlaştırdı

Son dakika haberi: Kültür ve Turizm Bakanlığı belgesel projelerine 5 milyon liranın üzerinde destek verilmesini kararlaştırdı
Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Haberler | Kültür Sanat

Son dakika habere göre Kültür ve Turizm Bakanlığı 65 belgesel projesi için 5 milyon 268 bin lira destek sağlanmasını kararlaştırdı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 65 belgesel projesi için 5 milyon 268 bin lira destek sağlanmasını kararlaştırdı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sektör temsilcilerinin yer aldığı 8 kişilik Sinema Destekleme Kurulu 2021'in dördüncü toplantısında, belgesel film yapım türündeki 324 projeyi değerlendirdi. Kurul, 65 belgesel film projesine 5 milyon 268 bin lira destek sağlanmasını kararlaştırdı. Böylece, 2021'de sinema sektörüne Bakanlık tarafından sağlanan destek miktarı 48 milyon liraya ulaştı.

Bakanlık bu yıl, küresel salgın nedeniyle kapılarını kapatmak zorunda kalan 159 sinema salonuna da "Yerli Film Gösterim Desteği" kapsamında 15,9 milyon lira destek sağlamıştı. Bakanlık, senaryo, kısa film, animasyon film ve proje geliştirme türlerindeki 88 projeye de 1 milyon 782 bin lira destek vermişti.

İlk uzun metrajlı kurgu film yapım, uzun metrajlı sinema film yapım, çekim sonrası, dağıtım ve tanıtım ile ortak yapım türlerindeki 26 projeye verilen destek miktarı ise 25 milyon 50 bin lira olmuştu.

Yeni başvurular 30 Haziran'da sona erecek

"İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım", "Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım", "Ortak Yapım", "Çekim Sonrası ve Dağıtım Tanıtım" türündeki yeni başvurular da 30 Haziran'da sona erecek.

Başvuruların değerlendirmesi ise eylülde, yılın son Sinema Destekleme Kurulunda yapılacak.

Destek alan belgesel film projelerinin listesine, "https://sinema.ktb.gov.tr/TR-289356/2021---4-sayili-sinema-destekleme-kurulu-kararlari-acik-.html" adresinden ulaşılabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş

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