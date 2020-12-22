Son dakika haberi | Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Önde gelen 32 müze ve ören yerimiz, sanal ortamda da gezilebilmektedir, sanalmuze.gov.tr web sayfası...
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Son dakika haberi | Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Önde gelen 32 müze ve ören yerimiz, sanal ortamda da gezilebilmektedir, sanalmuze.gov.tr web sayfası...

22.12.2020 11:31 | Son Güncelleme: 22.12.2020 11:34
Son dakika haberi | Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy:

Son dakika haber: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Önde gelen 32 müze ve ören yerimiz, sanal ortamda da gezilebilmektedir, sanalmuze.gov.tr web sayfası üzerinden sunduğumuz bu hizmet yaklaşık 11,5 milyon ziyaretçi rakamına ulaşmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Önde gelen 32 müze ve ören yerimiz, sanal ortamda da gezilebilmektedir, sanalmuze.gov.tr web sayfası üzerinden sunduğumuz bu hizmet yaklaşık 11,5 milyon ziyaretçi rakamına ulaşmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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