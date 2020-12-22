Son dakika haberi | Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Önde gelen 32 müze ve ören yerimiz, sanal ortamda da gezilebilmektedir, sanalmuze.gov.tr web sayfası...

Son dakika haber: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Önde gelen 32 müze ve ören yerimiz, sanal ortamda da gezilebilmektedir, sanalmuze.gov.tr web sayfası üzerinden sunduğumuz bu hizmet yaklaşık 11,5 milyon ziyaretçi rakamına ulaşmıştır.