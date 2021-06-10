Son dakika haberi: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Verimlilik ve Teknoloji Fuarı"nı ziyaret etti
Son dakika haberlerine göre Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "3. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı"nı ziyaret etti.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "3. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı"nı ziyaret etti.
ATO Congresium'da düzenlenen fuardaki stantları gezen Ersoy, yetkililerden bilgi aldı.
Ersoy, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) standında hava trafik kontrolörü eğitim simülatörünü inceledi.
Bazı eğitim kurumlarının stantlarında öğrencilerle sohbet eden Ersoy, çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.
Bakan Ersoy, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün standında, "Hayat Kimliğinle Kolay" projesi çerçevesinde sürücü belgesi bilgilerini çipli nüfus cüzdanına yükletti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık