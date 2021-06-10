Son dakika haberi: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Verimlilik ve Teknoloji Fuarı"nı ziyaret etti

Son dakika haberlerine göre Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "3. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı"nı ziyaret etti.