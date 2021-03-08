Son dakika haberi: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, sanatçı Rasim Öztekin için başsağlığı diledi

Gelen son dakika haberlerine göre Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tiyatro sanatçısı Rasim Öztekin'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tiyatro sanatçısı Rasim Öztekin'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Ersoy, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Tiyatro ve sinemamızın usta oyuncusu Rasim Öztekin'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu