Son dakika haberi... Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Galata Kulesi'ne ilişkin iddiaları yalanladı Açıklaması
Gelen son dakika haberlerine göre Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medyada yer alan Galata Kulesi'nin duvarlarının yıkıldığı iddialarının asılsız olduğunu bildirdi.
12.08.2020 18:27 | Son Güncelleme: 12.08.2020 18:30
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medyada yer alan Galata Kulesi'nin duvarlarının yıkıldığı iddialarının asılsız olduğunu bildirdi.
Ersoy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Sosyal medyada 'Galata Kulesi'nin duvarları yıkılıyor' şeklindeki iddialar asılsızdır. Yıkılan kısımlar sonradan yapılan, Galata Kulesi'ne zarar veren kısımlardır. Restorasyonda kullanılan yöntemler konusunda ise ilgili firmaya gerekli yaptırım uygulanacaktır."
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Kaynak: AA