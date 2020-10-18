Son Dakika | Adalet Bakanı Gül, KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ı tebrik etti

Son dakika haberine göre Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, resmi olmayan sonuçlara göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ı kutladı.