Son Dakika | Adalet Bakanı Gül, KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ı tebrik etti
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Son Dakika | Adalet Bakanı Gül, KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ı tebrik etti

18.10.2020 21:29 | Son Güncelleme: 18.10.2020 21:58
Son Dakika | Adalet Bakanı Gül, KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ı tebrik etti

Son dakika haberine göre Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, resmi olmayan sonuçlara göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ı kutladı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, resmi olmayan sonuçlara göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ı kutladı.

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeye yer verdi:

"KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Sayın Ersin Tatar'ı tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyorum. Türkiye her zaman Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edecektir. KKTC ve Kıbrıs Türkü için hayırlı olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

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