Son dakika haberi! Kullanılmayan hamam ve AVM'de yangın Bir son dakika haberine göre Kullanılmayan hamam ve AVM'de yangın (2)8 BİNA, HAMAM VE PALMİYE AĞAÇLARI YANDIAntalya'nın Serik ilçesinde yıllardır kullanılmayan turistik hamam ve alışveriş merkezinin bulunduğu bina ve çevresindeki ağaçlara sıçrayan yangın ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınabildi.

Kullanılmayan hamam ve AVM'de yangın (2) 8 BİNA, HAMAM VE PALMİYE AĞAÇLARI YANDI Antalya'nın Serik ilçesinde yıllardır kullanılmayan turistik hamam ve alışveriş merkezinin bulunduğu bina ve çevresindeki ağaçlara sıçrayan yangın ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınabildi. 15 yıl önce turizm amaçlı yapılan ancak 6 yıldır atıl vaziyetteki tesisteki yangın maddi hasara neden oldu. Yangında 20 dönümlük alan içerisinde bulunan 8 bina ve hamam ile çok sayıda palmiye ağacı yandı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Kaynak: DHA