Son dakika haberi! KULLANICILARA PROFESYONEL DRONE PİLOTUNDAN UYARILAR
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi! KULLANICILARA PROFESYONEL DRONE PİLOTUNDAN UYARILAR

Son dakika güncel haberi... İNSANSIZ hava aracı drone'lar tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük ilgi görüyor.

28.06.2020 11:56 | Son Güncelleme: 28.06.2020 12:07

İNSANSIZ hava aracı drone'lar tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük ilgi görüyor. Elektronik marketlerden rahatlıkla bu tür cihazları alan kişilerin büyük çoğunluğu, ilk uçuşlarını site içindeki ev ya da villalarının görüntülerini çekerek yapıyorlar. Profesyonel drone pilotu Semih Berk İnsanların yaşadığı evlerin bulunduğu mahallerde de mutlaka izin alarak uçuş yapılması gerekiyor. Aksi halde büyük para cezaları ile karşılaşılabilirler dedi.

Türkiye'de son yıllarda hızla artan drone kullanıcıları sayısıyla birlikte, drone satışları da artıyor. Piyasada hobi amaçlı kullanım için 3 bin 500 liradan başlayarak 15 bin liraya kadar çeşitli markalarda drone bulabilmek mümkün. Profesyonel kullanıcılar için ise drone fiyatları 300-400 bin liraya kadar çıkabiliyor. Drone uçuşları Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından alınan izinlerle yürütülüyor. İnsansız Hava Araçlarını izinsiz uçuranlara da 1803 lira ile 18 bin 25 lira arasında ceza kesiliyor. Genel Müdürlüğe satın aldıkları drone'larını (500 gram ve üzerindekiler) kayıt ettirmeyenlere 2020 yılı içinde 9 bin 13 lira para cezası kesiliyor. Kayıt sırasında gerçeğe aykırı bilgi verenlere kesilecek ceza da 18 bin 25 lira.

DRONE KULLANMAK İÇİN 18 YAŞINI DOLDURMAK YETERLİ

İstanbul'da profesyonel drone pilotluğu yapan Semih Berk "Türkiye genelinde drone uçurmak için 18 yaşını doldurmak yeterlidir. Drone uçurabilmek için Sivil Havacılığın sitesinden online bir kayıt oluşturmamız gerekiyor. 500 gram altı cihazların kayıt oluşturmasına gerek yok ancak kullanıcının mutlaka kaydı olması gerekiyor. Bu süreç dünya genelinde yeni olduğu için ülkemizde çok ileri boyutta değil. Drone'lara uçuş izni süresi, oldukça uzun ve meşakkatli bir süreç" dedi.

"İŞ KOLLARINDA 200 MESLEKTE AKTİF ŞEKİLDE KULLANILIYOR"

İnsansız hava araçlarının 200 ayrı meslek grubunda aktif olarak kullanıldığını söyleyen Semih Berk Dünya genelinde yapılan bir ankette drone'lar 200 meslekte aktif olarak kullanılmakta. Rüzgar türbinlerinin bakımında, güneş enerji sistemlerinin kurulumunda, tarımda ilaçlama sistemi gibi birçok alanda doğaya daha az zarar veren hızlı bir çözüm. Arama kurtarma çalışmalarında ise drone artık vazgeçilmeyen bir araç.

81 İLDE İHA BÜRO AMİRLİKLERİ KURULDU

Öte yandan drone'ların emniyet güçleri tarafından kullanıldığını anlatan Semih Berk Kolluk kuvvetleri özellikle son yıllarda 81 ilde kurulan İHA (İnsansız Hava Araçları) Büro Amirlikleri açarak emniyet ve askeriye için aktif kullanıma profesyonel biçimde geçiş yaptılar. Açılan şubeler hobi için drone kullananlara katkı sağladı. İzin başvuruları yapıldığında Sivil Havacılık Kurumuna bu izinler İHA Büro Amirliklerine gidiyor, uçuş yapılacak yerin güvenliği, uçuş yapacak kişinin sicili kontrol edildikten sonra buralarda uçuş izni veriliyor.?? dedi.

??SİTE İÇERİSİNDE DRONE UÇURMAK İÇİN İZİN ALMAK GEREKİYOR

Semih Berk ??Site içerisi veya bir villanın bahçesinde uçuş yapmak için de izin almak gerekiyor. Sizin ve çevrenin güvenliği kontrol edildikten sonra uçuş izni verilip verilmeyeceğine karar veriliyor. Ancak bu izni aldıktan sonra yasal olarak uçuş yapabiliyorsunuz. Ancak şehir içerisinde hobi olarak drone kullanıcısının online olarak izin başvurusu yapması şu andaki sistemde mümkün değil. Ticari olarak çekim izni almak için Sivil Havacılığın yetkilendirmiş olduğu kurumlardan ehliyet alınması gerekiyor. Bu ehliyetlerde kullanacağınız cihazın ağırlığına bağlı olarak İHA0 ve İHA1 olarak kodlanıyor. Daha sonra cihazını 3. şahıslara vereceğiniz zorunlu sigortanızı yaptırıp ardından uçuş izni için başvuru yapılabiliyor. dedi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberi! KULLANICILARA PROFESYONEL DRONE PİLOTUNDAN UYARILAR

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Her geçen gün yeni özelliği çıkan korona için korkutan keşif: Tek hedefi nefes değil Haber
Her geçen gün yeni özelliği çıkan korona için korkutan keşif: Tek hedefi nefes değil
Dondurma reklamından 1.5 milyon TL aldığı iddialarını yalanlayan Aleyna: Daha fazla aldım Haber
Dondurma reklamından 1.5 milyon TL aldığı iddialarını yalanlayan Aleyna: Daha fazla aldım
Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerle çıkan silahlı çatışma sonucu bir askerimiz şehit oldu Haber
Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerle çıkan silahlı çatışma sonucu bir askerimiz şehit oldu
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı Haber
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı
Denizli ve Muğla'da iki bölge 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi Haber
Denizli ve Muğla'da iki bölge "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi Haber
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti
1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu
İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu
Lüks araçlara ÖTV ödememek için ambulans süsü veren çete çökertildi
Lüks araçlara ÖTV ödememek için ambulans süsü veren çete çökertildi
Gümüşhane'de üretilen ve etin daha sağlıklı pişmesini sağlayan taş, mangalcıların gözdesi oldu
Gümüşhane'de üretilen ve etin daha sağlıklı pişmesini sağlayan taş, mangalcıların gözdesi oldu
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
Hindistan, Çin sınırına füze konuşlandırdı
Hindistan, Çin sınırına füze konuşlandırdı
ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı
ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı
Belediye Başkanı, YKS öncesi billboardlara astırdığı yazılarla öğrencilere tüyo verdi
Belediye Başkanı, YKS öncesi billboardlara astırdığı yazılarla öğrencilere tüyo verdi
Evlat sahibi olmak böyle bir şey! Kaza geçiren baba, canını değil oğlunun sınavını düşündü
Evlat sahibi olmak böyle bir şey! Kaza geçiren baba, canını değil oğlunun sınavını düşündü
Uluslararası medya, Türkiye'nin Libya'daki başarısını yazıyor
Uluslararası medya, Türkiye'nin Libya'daki başarısını yazıyor
Sayısal Loto'nun iki hafta üst üste Ankara'da aynı ilçeye çıkması dikkat çekti
Sayısal Loto'nun iki hafta üst üste Ankara'da aynı ilçeye çıkması dikkat çekti
Eskişehirspor, sezonun bitimine dört hafta kala 2. Lig'e düştü
Eskişehirspor, sezonun bitimine dört hafta kala 2. Lig'e düştü
Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı
Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı
Son dakika: İthalatta 400'ün üzerinde eşya için ilave gümrük vergisi uygulanacak
Son dakika: İthalatta 400'ün üzerinde eşya için ilave gümrük vergisi uygulanacak
Rizeli gençlerin kendi imkanıyla çektiği Survivor, izleyenleri kırıp geçiriyor
Rizeli gençlerin kendi imkanıyla çektiği Survivor, izleyenleri kırıp geçiriyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım
Kenan Doğulu, Beren Saat ile boşanacakları yönündeki iddialara cevap verdi
Kenan Doğulu, Beren Saat ile boşanacakları yönündeki iddialara cevap verdi
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e küfür eden isim gözaltına alındı
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e küfür eden isim gözaltına alındı
Uzunlukları 2 metreyi geçen yılanların çiftleşme dansı kamerada
Uzunlukları 2 metreyi geçen yılanların çiftleşme dansı kamerada
Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler okul yolunda kaza geçirdi, araç direğe çarparak durdu
Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler okul yolunda kaza geçirdi, araç direğe çarparak durdu
Üniversite sınavına hazırlandığı söyleyen Merve Boluğur, YKS sırasında fotoğraf paylaştı
Üniversite sınavına hazırlandığı söyleyen Merve Boluğur, YKS sırasında fotoğraf paylaştı
Markete giren hırsız susayınca dolaptan su içip çalmaya devam etti
Markete giren hırsız susayınca dolaptan su içip çalmaya devam etti
Ahmet Davutoğlu'na zor soru: AK Parti döneminde sessiz kaldığınız anlardan pişman mısınız?
Ahmet Davutoğlu'na zor soru: AK Parti döneminde sessiz kaldığınız anlardan pişman mısınız?
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Volkan Bozkır Devlet Bahçeli Mustafa Varank Mustafa Destici
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Bülent Ersoy Safiye Soyman
Spor Bülent Uygun Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Türk Ankara Türk Lirası
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! KULLANICILARA PROFESYONEL DRONE PİLOTUNDAN UYARILAR - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.6.2020 12:09:10. #1.15#
title