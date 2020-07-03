Son dakika haberi | Kuleba: "Türkiye ile ticaret hacmimiz büyüyor" Son dakika politika haberine göre Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın açıklamaları - Kuleba: "Türkiye ile ticaret hacmimiz büyüyor"ANTALYA( AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu VIII. Toplantısı"na katıldı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın açıklamaları - Kuleba: "Türkiye ile ticaret hacmimiz büyüyor" ANTALYA( AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu VIII. Toplantısı"na katıldı. Kaynak: AA